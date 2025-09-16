Ankara'da Bacanağını Vuran Uzman Çavuş İntihar Etti

ANKARA'da uzman çavuş olan bacanağı Emre Bozkurt'u (36) tabancayla vurarak öldüren Uğur Balkoca, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre Bozkurt'a, evinden çıktığı sırada otomobilin içinden ateş açıldı. Bozkurt, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre ileride Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda 06 HB 155 plakalı aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Balkoca'nın, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.