Ankara'da babasını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması başladı

Ankara'da bir kişinin babasını öldürdüğü ve annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık suçlamaları reddederken, annesi de olayı anlattı. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Başkentte babasını bıçaklayarak öldürdüğü, annesini de yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Numan Yasin Zeren (24), taraf avukatları ve sanığın annesi olan müşteki Yıldız Zeren katıldı.

Sanık Numan Yasin Zeren, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti ve detaylı savunmasını yazılı yapmak istediğini söyledi.

Müşteki Yıldız Zeren de beyanında olay günü saat 03.00 civarında gürültüye uyandığını anlatarak, "Mutfağa gittiğimde eşimin boynu kanıyordu. Sorduğumda 'Numan beni bıçakladı' dedi. Komşulardan yardım istemek için dairenin dış kapısına yöneldiğim esnada, arkamdan 4-5 kez bıçaklandım. Numan uyuşturucu almak için sürekli bizden para istiyordu. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra ailenin komşusu S.D'nin "tanık" sıfatıyla beyanı alındı.

Tanık S.D, "Kurban Bayramı'nın birinci günü gecesi üst kattan sesler duydum. Balkondan dışarı baktığımda Numan Yasin'in kaçtığını gördüm. Sonrasında zilim çaldı. Gelen, kaçan Numan Yasin'in kuzeniydi. 'Numan Yasin evdekileri bıçakladı' dedi. Hemen yukarı koştum. 112 Acil Sağlık'ı aradım. Mehmet abinin nabzına baktım, yoktu. Zaten sonra da polisler geldi." bilgilerini verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Zeren'in akıl hastalığı veya zayıflığı bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ocak 2024'e erteledi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, uyuşturucu bağımlısı sanık Numan Yasin Zeren'in, 29 Haziran'da Keçiören'deki evlerinde babası Mehmet Zeren ile tartışmaya başladığı, tedavi olmasını isteyen babasını evin mutfağında 3 yerinden bıçakla öldürdüğü belirtilerek, sanığın, dairenin kapısına çıkıp komşulardan yardım isteyen annesi Yıldız Zeren'i de sırtından bıçakla yaraladığı anlatılıyor.

Numan Yasin Zeren'in, babasına karşı eyleminden dolayı "üst soyu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesini yaraladığı için de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.