Ankara'da Babası Tarafından Silahla Rehin Alınan 7 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Ankara'da babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, 12 saatin sonunda düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katında, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.V. (35), oğlu M.E.V'yi (7) velayetinin verildiği ve iki hafta önce boşandığı eşi S.Y'ye vermek istemeyerek silahla rehin aldı.

S.Y'nin ihbarı üzerine dün saat 18.00'de H.V'nin bulunduğu adrese, polis özel harekat, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

H.V, 12 saat süren ikna çabalarına "Kapıyı açarsanız, kafama sıkarım, çocuğuma sıkarım, kapıyı açana sıkarım." şeklinde tehditlerle karşılık verdi.

Bir ara ikna çalışmalarına katılan arkadaşını içeri almak isteyen H.V, kapının açıldığı sırada polislere ateş etti. Polis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu H.V, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kurtarılan M.E.V, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan zanlı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Uyuşturucu kullandığını duydum"

Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Hüseyin Bilir, şüphelinin, müşterisi olduğunu ve zaman zaman çocuğuyla kendisinden alışveriş yaptığını söyledi.

Bilir, olayı duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, "Allah o çocuğun yardımcısı olsun. Çünkü psikolojik olarak kimse istemez. Hangimizin başına gelirse gelsin etkilenir." dedi.

Mahallede berberlik yapan Mustafa Çaylı ise olay sırasında çok hareketli dakikalar yaşandığını ifade etti.

Polis ekiplerinin binaya operasyon düzenlediğini aktaran Çaylı, "Akşam saatlerinde silah sesi, çatışma sesleri duyduk. Biz de çok korktuk. Şahsı tanımıyorum ama birkaç kere gördüm. Ayrıca uyuşturucu kullandığını da duydum." diye konuştu.