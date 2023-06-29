Ankara'da baba oğul arasında çıkan tartışmada baba hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir tartışma sonucunda oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybederken, yaralanan anne tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybederken, yaralanan anne tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Mahallesi'ndeki evlerinde baba Mehmet Z. (50), anne Y.Z. (45) ve oğulları N.Y.Z. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında N.Y.Z, babası Mehmet Z. ile annesi Y.Z'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Z. müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Y.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 23 ayrı kaydının olduğu öğrenildi.