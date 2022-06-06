Ankara'da Azerbaycan Şairi Ahmet Cavad'ı anma konseri - Haberler

Ankara'da Azerbaycan Şairi Ahmet Cavad'ı anma konseri Ankara'da Azerbaycan Şairi Ahmet Cavad'ı anma konseri Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı ve İstiklal Şairi Ahmed Cavad doğumunun 130. yıldönümünde "İnciler Dök, Gel Yoluna" adlı konserle anıldı. Ankara'da Azerbaycan Şairi Ahmet Cavad'ı anma konseri ANKARA - Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı ve İstiklal Şairi Ahmed Cavad doğumunun 130. yıldönümünde "İnciler Dök, Gel Yoluna" adlı konserle anıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı ve İstiklal Şairi Ahmed Cavad doğumunun 130. yıldönümünde "İnciler Dök, Gel Yoluna" adlı konserle anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRKSOY iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıKonser Salonu'nda düzenlenen konserde Ahmet Cavad'ın eserleri Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan Celilov, Heyyam Mamedov ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirildi. İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel Azerbaycan Ankara Kültür Sanat Güncel Haberler

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