Ankara'da Azerbaycan'ın "Kanlı Ocak" şehitlerini anmak için tören düzenlendi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından "Kanlı Ocak Katliamı" olarak bilinen olayda yaşamını yitirenler için "20 Ocak Şehitleri Anma Töreni" düzenlendi.

TADİV ev sahipliğinde "Kederde Kaderde Omuz Omuza" temasıyla düzenlenen törenin açılış konuşmalarını Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar yaptı.

Kısa belgesel gösterimiyle başlayan törende konuşan Memmedov, bugünlerde Azerbaycan'ın bütün yurt dışı temsilciliklerinde 20 Ocak Katliamı nedeniyle törenler düzenlendiğine dikkati çekerek, "Bu, mücadeleyle kan döke döke, savaşa savaşa, can vere vere elde ettiğimiz bir bağımsızlık." dedi.

Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan'ın pek çok zorlukla karşılaşarak bağımsızlığını elde ettiğini vurguladı.

Memmedov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye'de kardeşlerimizle omuz omuza, sırt sırta durduk." ifadesini kullandı.

"Bu gururun arkasında bizim şehitlerimiz var." diyen Memmedov, tüm şehitlerle beraber 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için de rahmet diledi.

Ayrım ise tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Allah bu acıları bize bir daha göstermesin. Azerbaycan'ımızın ayağına diken değmesin." şeklinde konuştu.

20 Ocak Katliamı'nın Azerbaycan için "bir son değil başlangıç" olduğunu ifade eden Ayrım, "Azerbaycan Türkleri yeniden dirilmiştir. 1918'de olduğu gibi Azerbaycan tekrar küllerinden doğmuştur." dedi.

Attar ise töreni sadece 20 Ocak Katliamı şehitleri için değil, tüm şehitleri anmak için düzenlediklerini dile getirerek, "Türk tarihi çilelerle doludur. Günümüzde de bu devam etmektedir. Şehitler veriyoruz ama bunun sonunda da o ay yıldızlı bayraklarımızı hak ettiği yerlere yükseltiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, konukların Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen sergiyi gezmesiyle son buldu.

"Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etmişti ve uzun süreli mitinglere başlamıştı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren Sovyetler Birliği ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletmiş, yüzlerce kişiyi de yaralamıştı.