Hacı Bayram Veli Camisi'nde Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Hacı Bayram Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Eygi'nin gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

"Direnişin vicdanlı yüreği şehit Ayşenur'a selam olsun" pankartı açan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Namazın ardından Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinliler için dua edildi.

ANFİDAP adına basın açıklamasını okuyan Rukiye Demir, "vicdanlı bir yürek" olan Eygi'nin İsrail askerlerince katledildiğini ve İsrail'in zulmüne canıyla şahit olduğunu söyledi.

Eygi'nin katillerinin Türkiye'den İsrail'e katliama destek olmak için giden çifte vatandaşlardan biri olmadığını kimin garanti edebileceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bugün hala çifte vatandaşlığı olup soykırıma ortak olan teröristlerin ülkemize dönüp herhangi bir yargılamayla karşılaşmadan hayatlarına devam edebiliyor olması, bizler için bir utanç vesilesidir. Yasal düzenlemeler gereği vatandaşa karşı yurt dışında suç işlenmesi halinde Türk mahkemelerinin yargılama yetkisi bulunmaktadır. Ayşenur bir Türk vatandaşıdır. Türk Ceza Kanunu 12. maddesi gereği hukuki sürecin gecikmeksizin işletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ayşenur'un şehit edilmesinden dolayı Adalet Bakanının soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasını sivil toplum platformları olarak destekliyoruz."

Türkiye-İsrail çifte vatandaşlarına karşı hukuki herhangi bir adım atılmamış olmasının vicdanları yaraladığını anlatan Demir, Eygi'nin katillerinin ve soykırıma katılan Türkiye-İsrail çifte vatandaşlarının hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Demir, İsrail'e destek veren firmaların boykot edilmesi gerektiğini belirterek, Allah'tan, İsrail'in yerle yeksan oluşunu kendilerine göstermesini diledi.