Ankara'da aynı aileden 3 kişi kavgada yaralandı
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aynı aileden 3 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki kavgada aynı aileden 3 kişi, silah ve bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir iş yerinde aynı aileden E.B, A.B ve Ö.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.