Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yeni açıklamada 7 kişinin "tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandıkları bildirildi. Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında yer alan şüphelilerin üzerine atılı Türk Ceza Kanunun 258, 277. ve 283. maddelerine istinaden Ankara nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebinde bulunulmuştur. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin şüpheliler hakkında yukarıda anılan suçlardan tutuklama kararı verilmiştir. Bununla birlikte soruşturma dosyası kapsamında şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suç yönünden delillerin toplanılmasına ve var ise müsnet suça iştirak eden diğer faillerin tespiti için araştırmalara devam edilmektedir. Nitekim soruşturmanın gelinen aşamasında dosyada yer alan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi, HTS analiz raporlarının düzenlenmesi ve MASAK verilerinin incelenerek rapor haline getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bahsi geçen olgu ve delillerin dosyaya kazandırılmasından sonra mezkur suç yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir hukuki değerlendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Tutuklananlar arasında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin de bulunuyor. Söz konusu 3 polis, Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına almıştı.