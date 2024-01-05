Ankara'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil parçalara ayrılırken, sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara Bulvarı'nda seyreden Yasin A. (19) yönetimindeki 06 DMC 094 plakalı otomobil, Bekir Yılmaz Ortaokulu karşısındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, parçalara ayrıldı. Sürücü Yasin A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Yasin A, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.