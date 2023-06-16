Ankara'da Avukat Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Ankara'da avukat Belen Nesil Çoşğun, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Aksaray'a gönderildi. Olayın şüphelisi olan erkek arkadaşı Muhammed B. ise emniyette sorgulanıyor.

ANKARA'da silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Çoşğun'un (24) cenazesi, toprağa verilmek üzere Aksaray'a gönderildi. Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B.'nin emniyette sorgusu devam ediyor.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Belen Nesil Coşgun, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta kaldığı rezidansta karın bölgesinden tabanca ile vuruldu. Kadın Destek Uygulamasına yapılan çağrı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Coşğun'u binada asansör kapısının önünde buldu. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Coşğun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Belen Nesil Coşğun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi.