Ankara'da Avukat Belen Nesil Coşğun silahla vurulmuş halde bulundu

Ankara'da 24 yaşındaki kadın avukatın göğüs bölgesinden silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan avukatın erkek arkadaşının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidansta meydana geldi. Söz konusu bölgeden Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine bir ekip sevk etti. Aynı adresten 112'yi arayan başka bir kişi ise, kız arkadaşının silahla intihar ettiğini bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, rezidans asansörü kapısının önünde 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u silahla göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İhbarın geldiği evde yapılan incelemede yatak odasında kan izleri tespit edildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ise yorganların arasında bulundu.

Şüpheli erkek arkadaş gözaltına alındı

Olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Muhammet B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde olayın intihar olduğunu öne sürdüğü, yaklaşık bir aydır söz konusu evde kaldıklarını, banyoda bulunduğu sırada odadan silah sesi geldiğini ve yatakta yaralı gördüğü kız arkadaşını kucağına alıp asansörün önüne kadar getirip sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette ifade işlemleri süren Muhammet B.'nin başka bir ilde otel işlettiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - ANKARA