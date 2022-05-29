Ankara'da 'Avrupa Komşuluk Günü Panayırı' - Haberler

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen '17'nci Komşuluk Günü Panayırı'na katıldı.

Çankaya'nın Çiğdem Mahallesi'ndeki Can Yücel Parkı'nda, 'Avrupa Komşuluk Günü' kapsamında düzenlenen panayıra, Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın yanı sıra Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, diplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Panayırda, Yunanistan'dan gelen dans ekibi sirtaki gösterisi yaptı. Ardından da Aydın'dan gelen zeybekler harmandalı oynadı.

'KOMŞULUK ÖNEMLİ'

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Komşuluk Haftası'nı bazı Avrupa ülkelerinin kutlamadığını belirterek, "Komşuluk Haftası'na Avrupa Birliği Başkanlığı olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Komşuluk önemli. Hele hele pandemi günlerinde gördük ki gerçekten komşu komşunun külüne ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu güzel geleneği geliştirmeye devam etmemiz çok önemli" ifadelerini kullandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel