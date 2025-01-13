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Ankara'da AVM'de Tavan Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti

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Çankaya'daki Panora AVM'nin havalandırmasında çalışan S.P., tavanın çökmesi sonucu yürüyen merdivenin üzerine düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Düzgün Barış Deniz

(ANKARA) - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Panora AVM'nin havalandırmasında çalışırken, tavanın çökmesi sonucu yürüyen merdivenin üzerine düşen işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Oran Mahallesi'nde bulunan Panora alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin havalandırma sisteminde çalışan 50 yaşındaki S.P., tavanın çökmesi sonucu yürüyen merdivenin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara'da AVM'de Tavan Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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