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Ankara'da Atlı Polislerden Yılbaşı Denetimi

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Ankara'da atlı polisler şehrin işlek yerlerinde yılbaşı denetimi yaptı. Türkiye yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, emniyet güçleri de bir yandan güvenliği sağlamak üzere güvenlik önlemleri aldı. Eğlence mekanlarının bulunduğu Baçelievler Aşkabat Caddesi (7'nci Cadde) ve Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

Ankara'da atlı polislerden, yılbaşı denetimi

Ankara'da atlı polisler şehrin işlek yerlerinde yılbaşı denetimi yaptı.

Türkiye yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, emniyet güçleri de bir yandan güvenliği sağlamak üzere güvenlik önlemleri aldı. Eğlence mekanlarının bulunduğu Baçelievler Aşkabat Caddesi (7'nci Cadde) ve Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Kızılay Yılbaşı Ankara Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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