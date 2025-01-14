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Ankara'da Atık Su Arıtma Tesisinin Modernizasyonu İçin Proje Başlatıldı

Ankara'da Atık Su Arıtma Tesisinin Modernizasyonu İçin Proje Başlatıldı
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisini ileri biyolojik arıtma tesisi haline dönüştürmek için proje yürütmektedir. Projenin 2025'te inşaatına başlanması planlanmakta olup, yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi için proje yürütüldüğü bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında 2025 yılı sonunda inşaat çalışmasının başlatılması ve projenin yaklaşık 3 yıl içinde bitirilerek yeni bir atık su arıtma tesisinin Ankara'ya kazandırılmasının planlandığı belirtildi.

Tesisin Kapasite Artışı ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine Dönüştürülmesi Projesi için sürecin Haziran 2020'de başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde Fransız Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Ankara'nın 2002'deki kapasitesini karşılayacak şekilde projelendirilen tesisin, günde 765 bin metreküp kapasiteyle karbon giderimi yaptığı ve Ankara'nın ihtiyacını karşılamakta zorlandığı ifade edilen açıklamada, yılda 250 milyon metreküp arıtım yapan tesise gelen atık su debisinin tesisin güncel kapasitesinin yüzde 25 üstünde olduğu anlatıldı.

Açıklamada, arıtılan suyun Ankara Çayı'na deşarj edildiği ve nihai alıcı ortamın içme suyu kaynaklarını beslediği için hassas alan sınıfında yer aldığı vurgulandı. Tesisin, Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliğine göre azot ve fosfor giderimi yapabilmesi için yenilenmesinin zorunlu tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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