Ankara'da Atık Kağıt Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi.
Kahramankazan'da Dağyaka Mahallesi'nin 2008'inci caddesinde yer alan kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde fabrikanın bahçesindeki geri dönüşüm malzemeleri bir anda tutuşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel