Ankara'da Atık Kağıt Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Dağyaka Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.