Ankara'da Atık Kağıt Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.