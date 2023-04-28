Ankara'da Atık Jiletleri Toplama Kampanyası Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle başlatılan 'Atık Jiletleri Toplama Kampanyası' devam ediyor. Sokak hayvanları ile kağıt toplayıcılarının zarar görmemesi için 2019 yılında başlatılan proje kapsamında, şimdiye dek 300 kilo atık jilet geri dönüşüme kazandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle başlatılan 'Atık Jiletleri Toplama Kampanyası' devam ediyor. Sokak hayvanları ile kağıt toplayıcılarının zarar görmemesi için 2019 yılında başlatılan proje kapsamında, şimdiye dek 300 kilo atık jilet geri dönüşüme kazandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle 2019'da başlattığı 'Atık Jiletleri Toplama Kampanyası' sürüyor. Kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması ve sokak hayvanları ile kağıt toplayıcılara zarar vermemesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, Başkent'te hizmet veren 3 bin 100 berbere atık jilet toplama kutuları dağıtıldı. Kampanyayla 2019 yılında bugüne 300 kiloya yakın jilet bertaraf edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kontrol Şefi Çiğdem Mercan, "Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve belediyemizin iş birliği ile atık jiletlerin geri dönüşüme katılmasını sağladık. Bu projede Ankara'da 3 bin 100 berber esnafı ile çalışıyoruz. Toplanan jiletler, buradan belirli aralıklarla geri dönüşüme gönderiliyor. 2019 yılından bu yana 300 kilograma yakın jilet bertaraf edildi" dedi.

BERBERLERDEN MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise şunları söyledi:

"2019 yılında Sayın Başkan'ımıza projemizi götürmüştük, çöp toplayan insanlarımızı ve çöpten beslenen hayvanlarımızı korumak amacıyla jiletleri atık kutusunda toplayalım, daha sonra da geri dönüştürelim diye. Sağ olsun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş da bu konuda bize yardımcı oldu. Berberlerimiz artık jiletleri kutularda topluyor. Dolan kutuları odamıza getiriyorlar. Binlerce jileti bu şekilde geri dönüşüme kazandırmış olduk. Sayın Başkan'ımıza bu konuda bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Tek bir sokak hayvanımızı bile kurtardıysak ne mutlu bize."