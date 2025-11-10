Ankara'da Atatürk'ü Anma Günü: Hayat Durdu

ANKARA'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte kentte hayat durdu. Vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk'ü andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında saygıyla anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Dumlupınar Bulvarı, Anıtkabir etrafındaki caddeler ve Söğütözü Mahallesi'nde sirenler çalmaya başladı. Bu sırada trafikteki araçlarını durduran sürücüler, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve işçiler saygı duruşuna geçti. Bazı vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı. Siren boyunca saygı duruşunu sürdüren vatandaşlar, kameraya yansıdı.