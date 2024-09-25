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Ankara'da 'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi Açıldı

Ankara'da 'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi Açıldı
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Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı tarafından düzenlenen 'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi', ATO Congresium'da açıldı. Sergide, 17. yüzyıla ait Anadolu el dokuma halılarının yanı sıra modern sanat eserleri de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen açılışta, sanatçılar ve uzmanlar Türk halı mirasının önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) -Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı (GESAV) tarafından Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan 'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi', ATO Congresium'da açıldı. Çağdaş sanatın öncülerinden ressam Devrim Erbil'in "Resim-Halı"larından örneklerin de bulunduğu sergiyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ATO Başkanı Gürsel Baran birlikte ziyaret etti.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan 'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi',  ATO Congresium'da açıldı. GESAV tarafından düzenlenen sergide, GESAV Başkanı Kerim Sefer'in koleksiyonundan en eskisi 17'nci yüzyıla ait 60 adet Anadolu el dokuma halıları yer alıyor.

"Bakanlığın bu mirasa sahip çıkması gerekiyor"

Yöresel değerli halıların yanı sıra saray halılarının da yer aldığı sergide, çağdaş sanatın öncülerinden ressam Devrim Erbil'in "Resim-Halı"larından örnekler de sunuluyor. 13. yüzyıldan günümüze Türk el halısının tarihini yansıtan serginin açılışında konuşan Devrim Erbil, Anadolu'nun derin mirası ve engin kültürüne hiçbir coğrafyada rastlanamayacağını söyledi. Bu kültür mirasına sahip olmanın önemine dikkat çeken Erbil, bakanlığın bu mirasa sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Sanat tarihçisi ve halı uzmanı Dr. Suzan Bayraktaroğlu da geçmişten günümüze halıcılık tarihindeki değişim ve gelişime yönelik bilgiler verdi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sergiyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Başkanı Gürsel Baran, GESAV Başkanı Kerim Sefer ve Vakfın Yönetim Kurulundan Bilgin Aygül birlikte ziyaret etti.

'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi', 29 Eylül tarihine kadar Ankara'da ATO Congesium'da ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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