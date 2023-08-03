Ankara'da aşırı süratli araç ağaca çarptı: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşırı süratli ilerleyen otomobil ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen 06 CYM 373 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü B.İ. ile yolcular S.B., D.K. ve A.C.P. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kazada otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.