Ankara'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı

Ankara'da yaşanan aşırı sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Termometrelerin 37 dereceyi gördüğü başkentte insanlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih etti. Parklardaki çeşmelerde yüzlerini ve başlarını yıkayan başkentliler, sokak hayvanları ise yol kenarlarına bırakılan kaplardan susuzluklarını giderdi.

ANKARA (AA) "Eyyam-ı bahur" olarak adlandırılan aşırı sıcak hava nedeniyle başkentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin 37 dereceyi gördüğü kentte, özellikle hava sıcaklığının en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde insanlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih etti.

Dışarıda olanlar ise güneşten etkilenmemek için park ve bahçelerde ağaçların gölgesinde zaman geçirdi. Başkentliler parklardaki çeşmelerde sık sık yüzlerini ve başlarını yıkadı.

Sokak hayvanları susuzluklarını yol kenarlarına bırakılan kaplardan, Kuğulu Park'taki güvercinler ve kuğular ise havuzdaki sulardan giderdi.