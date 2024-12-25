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Ankara'da Asgari Ücret Protestosu: 'İnsanca Yaşam İstiyoruz'

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Ankara'da 'Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri' tarafından dün 22.104 TL olarak açıklanan asgari ücrete karşı protesto düzenlendi. Protestocular, açıklanan ücretin yetersiz olduğunu ve yaşam maliyetlerini karşılamadığını vurgulayarak daha adil bir ücret talep ettiler.

Haber: Erva GÜN - Kamera: Ladin DEĞER

(ANKARA) - Ankara'da 1 Ocak 2025'ten geçerli olacak şekilde 22 bin 104 lira olarak ilan edilen asgari ücret protesto edildi.

Kendilerini "Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri" tanımlayan bir grup Ankara Sakarya Caddesi'nde dün ilan edilen asgari ücreti protesto etti. "Artık yeter", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Zenginlerin Bakanı Mehmet Şimşek istifa" sloganları atan grup, "Asgari değil insanca yaşam" dövizi açtı. Grup adına yapılan açıklamada, "Asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. 22.104 TL olarak açıklanan asgari ücret, hedeflenen enflasyona göre ve IMF/sermaye ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Açıklanan ücretten belli ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye'de yoksulluğu bitirmek için değil IMF'yi memnun etmek için toplanmış. Biz bu memleketin üretenleri yani sahipleri olarak IMF buyruklarını ve işbirlikçisi saray iktidarını reddediyoruz" denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asgari ücret bizlerin yaşam garantisidir"

"Asgari ücret zammının hedef enflasyon oranı ile sınırlanması kabul edilemez, ülkemiz uluslararası sermaye için ucuz emek cenneti haline getirilemez. Asgari ücret bizim için bir rakam değildir. Bizlerin yaşam garantisidir. 22.104 TL bırakın insanca onurlu bir yaşamı sadece yaşamak için dahi yeterli değildir. Her gün artan yaşam maliyetleri, gıda fiyatları, kiralar, faturalar ile bizler yaşamaya çalışıyoruz. Bizler milyonlarca insanın sefalet içinde yaşadığı bir düzeni kabul etmiyoruz! Bu düzen değişmelidir. Asgari ücret onurlu bir yaşamı garanti edecek oranda arttırılmalıdır. Halkı açlığa mahkum edenler gitsin bizlere verdikleri asgari ücretle kendileri geçinsin. Bizler hakkımız olanı istiyoruz. Memleketin tüm zenginliklerini satan, halkın omuzlarına binerek bizleri ezen sermayenin iktidarı AKP-MHP iktidarı verdiği bu ücretle bir kez daha halka savaş açtığını cümle aleme duyurmuştur."

Ankara'da Asgari Ücret Protestosu: 'İnsanca Yaşam İstiyoruz'
Kaynak: ANKA / Güncel
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