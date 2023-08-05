Ankara'da Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 1623 Şüpheliden 359'u Tutuklandı

Ankara'da 20 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 1623 kişi yakalandı. Bu kişilerden 359'u tutuklandı. Uygulamalar sonucunda çalıntı araçlar ve trafik ihlalleri de tespit edildi.