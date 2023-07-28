Ankara'da Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 1533 Şüpheliden 301'i Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 6-20 Temmuz tarihleri arasında 1533 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 301'i tutuklandı. Ayrıca, uygulamalar sırasında 103 bin 294 araç kontrol edildi ve 23 çalıntı araç bulundu. Trafik Kanunu'na aykırılıktan 216 motosiklet ve 47 modifiyeli araç, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten ise 2 bin 63 kişiye işlem yapıldı. Uygulamalar sonucunda 99 ruhsatsız tabanca, 46 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatlı tabanca, 1827 fişek, 32 belgesiz av tüfeği, 23 kesici delici alet ve belgeli av tüfeği ele geçirildi.