Ankara'da Asayiş Uygulamalarında 1363 Kişi Yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 1363 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 288'i tutuklandı. Uygulama kapsamında araç kontrolü yapıldı ve çalıntı 4 araç bulundu. Ayrıca kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, fişek, kurusıkı tabanca, belgesiz av tüfeği ve kesici-delici alet ele geçirildi.
Ankara'da 14 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 1363 şüpheliden 288'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 25 Mayıs-8 Haziran'da asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında, 408 bin 474 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1363 kişi yakalandı. Şüphelilerden 288'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Asayiş uygulamalarında 120 bin 433 araç kontrol edilirken, çalıntı 4 araç bulundu.
Uygulamalarda 75 motosiklet ve 47 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1120 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ayrıca 184 paket kaçak sigara, 76 ruhsatsız tabanca, 1004 fişek, 34 kurusıkı tabanca, 39 belgesiz av tüfeği, 31 kesici ve delici alet ele geçirildi.