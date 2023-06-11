Ankara'da Asayiş Uygulamalarında 1363 Kişi Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 1363 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 288'i tutuklandı. Uygulama kapsamında araç kontrolü yapıldı ve çalıntı 4 araç bulundu. Ayrıca kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, fişek, kurusıkı tabanca, belgesiz av tüfeği ve kesici-delici alet ele geçirildi.