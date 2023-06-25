Ankara'da Asayiş Uygulamaları: 1786 Şüpheliden 350'si Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 1786 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 350'si tutuklandı. Uygulama kapsamında araç kontrolü, Kabahatler Kanunu'na muhalefet işlemleri ve çeşitli suçlardan ele geçirilen malzemeler de yer aldı.