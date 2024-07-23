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Ankara'da Asansör Kazası: Kız Çocuğu Boşluğa Düştü

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Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su'nun asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Özgür Berber'in açıklamaları.

'OĞLAN ÇOCUĞUNU KURTARIYORLAR, KIZ ÇOCUĞU BOŞLUĞA DÜŞÜYOR'

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su'nun asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Özgür Berber konuştu. Berber, Beren Su'nun oğlunu arayıp asansörde mahsur kaldıklarını haber verdiğini belirterek, "Oğlum da bana söyledi, 'baba arkadaşım asansörde kalmış' diye. Ben de 'bizim bina olmadığı için biz bir şey yapamayız ama o binanın yöneticisini ya da bir sakinini bulunup yardımcı olsunlar' dedim. Onlar da sağ olsunlar itfaiyeyi çağırmışlar. Çocuklar 6'ncı katta kalmışlar. 6'ncı katta kalınca itfaiye kapıyı 5'inci kattan açmış, 2 kişiler zaten asansörde. Oğlan çocuğunu kurtarıyorlar, kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada aşağıya asansör boşluğuna çocuk düşüyor. Burada binaların çoğunda sorun var zaten. Ama her bina kendi bakımlarını yaptırıyorlar. Ama bu neden olmuş hiç bilgim yok" dedi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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