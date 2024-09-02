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Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Gencin Cenazesi Toprağa Verildi

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Ankara'da oturduğu binada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Eren Duran'ın cenazesi defnedildi. Duran'ın ailesi, daha önce de arıza yapan asansör firması ve yöneticiden şikayetçi olduklarını belirtti.

ANKARA'da, oturduğu binada 11'inci kattan asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybeden Eren Duran'ın (21) cenazesi, toprağa verildi. Duran'ın ağabeyi Ömer Duran, asansörün daha önce de arıza yaptığını, kardeşinin 2 gün önce asansörde kaldığını ileri sürerek, asansör firması ve yöneticiden şikayetçi olduklarını söyledi.

Esnaf Eren Duran, dün akşam Yenimahalle ilçesinde oturduğu 13 katlı apartmanın 11'inci katındaki evinden çıktıktan sonra asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Duran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Duran'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Duran, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eren Duran'ın, evden çıktıktan sonra asansörün düğmesine bastığı, asansör gelmeyince bozulduğunu düşünüp kabin kapısına tekme attığı, tekmenin şiddetiyle kapı açılınca asansörün geldiğini düşünerek adım attığında boşluğa düştüğü belirtildi.

Duran'ın ağabeyi Ömer Duran, asansörün daha önce 2-3 kez arıza yaptığını, olayda ihmal olduğunu ileri sürerek, "Arıza yaptığı halde hiçbir kontrol ve bakım yapılmamış. Yöneticiden de asansör firmasında da ne ihmal varsa hepsinden şikayetçiyiz. 2 gün önce de asansörde kalmış. Bina sakinlerinin de bu durumdan şikayetçi olmasına rağmen hiçbir önlem alınmamış. Bir asansör kapağı basit bir vurmayla göçüyorsa hiçbirimiz güvende değiliz demektir. Asansör kullanan herkesin dikkatli olmasını öneriyorum. Biz yandık başka biri yanmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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