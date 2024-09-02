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Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede 11'inci kattan asansör boşluğuna düşen Eren Duran, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede 11'inci kattan asansör boşluğuna düşen Eren Duran, yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 770'inci Sokak'taki Poyraz Sitesi'nde meydana geldi. Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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