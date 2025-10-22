Haberler

Ankara'da ArtNouva Sanat Fuarı Ziyarete Açıldı

Ankara'da ArtNouva Sanat Fuarı Ziyarete Açıldı

Ankara'da düzenlenen 2. ArtNouva Sanat Fuarı, 100'ü aşkın katılımcı ve 1100 sanatçının eserleriyle sanatseverleri buluşturdu. Fuar, 'mekan ve sanatın buluşması' temasıyla dikkat çekiyor ve farklı ülkelerden sanatçıları ağırlıyor.

Ankara'da, Atis Fuarcılık tarafından 2'ncisi düzenlenen "ArtNouva Sanat Fuarı" ziyarete açıldı.

ATO Congresium'da açılan fuar, bu yıl "mekan ve sanatın buluşması" temasıyla 100'ü aşkın katılımcı ve 1100'e yakın sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Güney Kore, Rusya, İran, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden sanatçılar fuarda eserlerini sergiliyor.

Bu yıl fuarın özel projeleri arasında tiyatro sahnelerinden seçilen fotoğraflarla hazırlanan Devlet Tiyatrolarının "Ailenin Sessiz Tanıkları" sergisi de yer alıyor. "Aile Yılı" kapsamında hazırlanan sergi, aidiyet, sevgi ve hatırlama duygularına odaklanıyor.

"Mekanları sanatla buluşturmayı hedefledik"

Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ArtNouva'nın uzun yıllara dayanan sanat fuarcılığı birikimi üzerine inşa edildiğini belirterek, "Bu fuarda mimarları, iç mimarları, kent plancıları, heykel ve resim sanatçılarını bir araya getirerek mekanları sanatla buluşturmayı hedefledik." dedi.

Ergül, ArtAnkara gibi ArtNouva'nın da gelecek yıllarda uluslararası bir fuar haline gelmesini, bölgede ve çevre ülkelerde takvimlere giren bir etkinlik olmasını hedeflediklerini söyledi.

Fuarda, farklı ülkelerden 102 katılımcı ve 1100 sanatçının ağırlanacağını belirten Ergül, fotoğrafçı ve ressam Burhan Doğançay'ın yaşamını anlatan "Whispering Walls – Fısıldayan Duvarlar" belgeselinin de ilk kez Ankara'da gösterileceğini, ayrıca yaklaşık 20 söyleşi ve konferansın yapılacağını bildirdi.

Güzel sanatlar öğrencilerine giriş ücretsiz

Ergül, fuar kapsamında 14 mimarlık, iç mimarlık ve kent tasarımı standının yer aldığını aktararak, "Bu alanlarda faaliyet gösteren katılımcılar, fuarın farklı bir sinerji yarattığını ifade ediyor. Amacımız, mekanla sanat eserinin buluştuğu bir ortamı kalıcı hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere keyifli ve dolu dolu fuar deneyimi sunmayı hedeflediklerini dile getiren Ergül, "Fuarımız 26 Ekim'e kadar her gün 11.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak. Saat 15.00'e kadar Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakültelerinin öğrencileri fuara ücretsiz girebilecek. Ayrıca Ankara dışından gelen güzel sanatlar öğrencilerine de ücretsiz giriş imkanı sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Fuarda eserlerini sergileyen sanatçılardan Arzu İmamoğlu da "Havva'nın Elması" isimli eserleriyle kadınların hak ve özgürlüklerine dikkati çekmek istediğini, fuarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
