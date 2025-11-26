Haberler

Ankara'da Arnavutluk'un Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu Düzenlendi

Güncelleme:
Arnavutluk'un bağımsızlık günü vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve Arnavutluk Büyükelçisi Kadzadej katıldı. İki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ekonomik işbirlikleri vurgulandı.

Arnavutluk'un Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon verildi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej ve davetliler katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un milli günü vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye-Arnavutluk arasındaki köklü tarihi bağlara değindi.

İkili ilişkilerin 2011'de stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını hatırlatan Bozay, "İlişkilerimizi tüm veçheleriyle geliştirmek için gayret gösteriyor, ikili ekonomik, kültürel ve bölgesel işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bozay, "Ekonomik sahada ülkemiz, son iki yıldır Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı konumundadır." diyerek, Arnavutluk'ta 800'den fazla Türk firmasının faaliyet gösterdiğini aktardı.

İki ülke arasındaki kültürel işbirliklerine değinen Bozay, doğal afetler sonrasında iki halk arasında dayanışma köprüsünün somut olarak gözle görüldüğünü anlattı.

Bozay, "İkili ilişkilerimizin yanı sıra, birlikte üye olduğumuz bölgesel ve küresel uluslararası teşkilatlarda da yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki bu işbirliğini yalnızca Türkiye ve Arnavutluk için değil aynı zamanda bölgemiz ve ötesi için bir istikrar çıpası mahiyetindedir." dedi.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir aktör

Büyükelçi Kadzadej ise ülkesinin bağımsızlığının 113. yıl dönümünün kutlandığını ve ayrıca 28 Kasım'ın Ulusal Bayrak günü olduğunu ifade etti.

"Bugün aynı zamanda Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin değerli katkılarını da anıyoruz." ifadesini kullanan Kadzadej, yüzyılı aşkın süredir Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin, Arnavutluk devletinin istikrarının temel direklerinden biri olduğunu anlattı.

Kadzadej, ülkesinin bölgede barış ve istikrarın önemli bir aktörü olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Avrupa ve dünya barışına aktif katkıda bulunduğunu söyledi.

"Adalet ve demokratik kurumlar alanındaki reformlarımız ile sosyal ve ekonomik dönüşümlerimiz, bizi Avrupa geleceğimize daha da yakınlaştırmaktadır." ifadesini kullanan Kadzadej, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair bilgiler paylaştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
title
