Ankara'da Arkadaşını Silahla Öldüren Gökhan Yılmaz'a Müebbet Hapis Cezası

Ankara'da tartıştığı arkadaşını silahla öldüren Gökhan Yılmaz ve olaydan sonra suç delillerini sakladığı öne sürülen Mehmet A'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Yılmaz ile tutuksuz sanık Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra bir önceki celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu anımsatarak, sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Gökhan Yılmaz, insan öldürecek bir karaktere sahip olmadığını öne sürerek, olayın kazayla gerçekleştiğini savundu.

Maktul Recep Dinç ile aralarında abi kardeş ilişkisi olduğunu iddia eden Yılmaz, "Recep'in ailesi haklı olarak bana öfkeliler ancak ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Yapsaydım açıkça söylerdim. Bir anlık hatam bir insanın canına mal oldu, üzgünüm. Cezamla birlikte tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mehmet A. da önceki celselerdeki savunmalarını tekrarladığını belirterek, olay anında şoka girdiğini, suç delillerini saklama kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 25 yıla düşürdü. Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, Mehmet A'yı da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 10 ay hapisle cezalandırdı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Recep Dinç'in, 15 Mart 2022'de Ahlatlıbel Mahallesi'ndeki arkadaşı Gökhan Yılmaz'ın çalıştığı şarküteriye geldiği ve sohbet ederken aralarında tartışma çıktığı belirtilmişti.

Tartışmada iş yerindeki tabancasını alan Yılmaz'ın başına ateş ettiği Dinç'in olay yerinde öldüğü bildirilen iddianamede, Yılmaz'ın, silahı Dinç'in elinin altına koyup çevredekilere "Gelen polislere Recep'in intihar ettiğini söyleyin" dediği, Mehmet A'nın ise suç delillerini sakladığı kaydedilmişti.