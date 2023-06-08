Ankara'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi

Ankara'da tartıştığı arkadaşını silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Gökhan Yılmaz'ın yargılandığı davada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapsini talep etti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Yılmaz ve tutuksuz sanık Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, tutuklu sanık Yılmaz'ın olay günü dükkanında tartıştığı Recep Dinç'i başından silahla vurarak öldürdüğünü belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Mehmet A'nın ise cinayetin ardından dükkandaki bazı delilleri yok etmeye çalıştığını belirten savcı, Mehmet A'nın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapse çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Recep Dinç'in, 15 Mart 2022'de Ahlatlıbel Mahallesi'ndeki arkadaşı Gökhan Yılmaz'ın çalıştığı şarküteriye geldiği ve sohbet ederken aralarında tartışma çıktığı belirtiliyor.

Tartışmada iş yerindeki tabancasını alan Yılmaz'ın başına ateş açtığı Dinç'in olay yerinde öldüğü aktarılan iddianamede, Yılmaz'ın, silahı Dinç'in elinin altına koyup çevredekilere, "Gelen polislere Recep'in intihar ettiğini söyleyin" dediği, diğer sanık Mehmet A'nın ise olay sonrası suç delillerini sakladığı kaydediliyor.