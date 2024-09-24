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Ankara'da Arkadaşını Çekiçle Öldüren Zanlı Yakalandı

Ankara'da Arkadaşını Çekiçle Öldüren Zanlı Yakalandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde arkadaşını çekiçle başına vurarak öldüren S.K. (62), yangın çıkartarak olayı gizlemeye çalıştı. Yapılan polis operasyonuyla eğlence mekanında yakalanan zanlı, suçunu itiraf etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun cesedi bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili, çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin (62) olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını tespit etti.

Polisi atlatmak için AŞTİ'ye gitti

Olay sonrası kimliğinin tespit edilme ihtimalini değerlendiren şüpheli polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi.

Takip sonucu Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.

Zanlının, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

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