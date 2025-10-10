Ankara'da Arıcılığı Geliştirmek için Eğitim Merkezi Kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kentteki arıcıları desteklemek, arıcılığı geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla "Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi" kuruldu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ATA Çiftliği'nde kurulan merkez ile arıcılıkta modern yöntemler ve bilimsel araştırmaların bir araya getirilmesi, aynı zamanda sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Merkezde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yürütülebilecek ve öğrencilere staj imkanları sunulacak.

İlk kez Arı Ekmeği üretildi

ABB'nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, ilk kez arı ekmeği (perga) üretildi.

Merkezde, sezon boyunca arıların üretim sürecine nasıl yönlendirileceği, kritik noktaların neler olduğu ve verimliliğin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda elde edilen bilgiler, arı yetiştiricileriyle paylaşılacak ve arıcılara alternatif gelir kaynağı yaratılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Sorumlusu Suat Musabeşeoğlu, arıcılık merkezinde üç farklı temel fonksiyon üzerinde ilerlediklerini belirterek, "Hem araştırma hem üretim hem de eğitim odaklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Araştırmalarımızda bu sene polen üzerine bir çalışma başlattık. Aynı zamanda polifloral normal çiçek ballarının yanı sıra monofloral bal üretimlerini de denedik. Onların içeriklerini akademisyen hocalarımızla beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlkbahar dönemi itibarıyla da üretime başladıklarını ve ana arı, polen, bal ve arı ekmeği üzerine de üretimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Musabeşoğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki temel gayemiz aslında Anadolu arısı yani Ankara'nın ve Anadolu'nun genetik mirası olan Anadolu ırkı üzerine çalışmalar gerçekleştirmek. Bu arımızda belirli bir genetik ilerleme de almıştık. Bunun üzerine daha çok iyileştirme yöntemleri, seleksiyon uygulamaları gerçekleştirerek bu sene mevcut arılarımızı iyileştirdik ve kapasitemizi arttırdık. Gelecek yıllarda da buradaki Aracılık Merkezi'nden Ankara'nın arıcılarına faaliyetler gerçekleştirmeye ve onları desteklemeye gayret göstereceğiz."

Musabeşoğlu, merkezde tarımsal kalkınma üzerine faaliyetler de gerçekleştirildiğini, ABB'nin kendi kovanını üreten ve ana arısını kendisi yetiştirir duruma geldiğine ifade etti.