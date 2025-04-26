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Ankara'da Arı Üreticilerine Hibe Yem Desteği

Ankara'da Arı Üreticilerine Hibe Yem Desteği
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Nallıhan'da düzenlenen programda, 75 arı üreticisine yüzde 75'i hibe olmak üzere arı yemi desteği sağlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde üreticilere arı yemi desteği sağlandı.

Nallıhan Meydanı'nda düzenlenen programda, Ankara Büyükşehir Belediyesince 75 arı üreticisine yüzde 75'i hibe yem desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Koordinatörü Abdülfettah Güngör, üretime desteğe devam edeceklerini belirterek, arı yemlerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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