Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü - Haberler

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Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Arazi kullanımından dolayı aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Harun Karakuş (42) ile komşusu Ahmet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K, Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş'u (18) tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından silahıyla yakalanan Ahmet K'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Hasanoğlan, Elmadağ, Ankara, Güncel, Haberler

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