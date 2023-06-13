Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgası: Amca hayatını kaybetti, yeğeni ağır yaralandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada birbirlerine silahla ateş eden amca hayatını kaybetti, yeğeni ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeğen tedavi için Ankara'ya sevk edildi.