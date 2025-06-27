Ankara'da Aranan 944 Kişi Yakalandı
Ankara Valiliği, 20-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 944 kişinin yakalandığını duyurdu. Ekipler, 60'dan fazla suçlu ile birlikte toplam 944 şahsı gözaltına aldı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 944 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20-26 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 44, 5 yıla kadar hapis cezası olan 317, ifadeye yönelik aranan 560 şüpheli olmak üzere 944 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel