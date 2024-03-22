Ankara'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Ankara'da "kasten adam öldürme" ve "çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), kasten adam öldürme suçundan 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan R.A'nın Sincan ilçesinde olduğunu belirledi. Hükümlü, operasyonla yakalandı.
Ayrıca, "çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 26 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.K'nin Yenimahalle'de güzellik merkezi işlettiği tespit edildi.
H.K, JASAT ekiplerince yakalandı.
Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.