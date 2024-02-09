Ankara'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

ANKARA'da 'kasten öldürme' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2015 ve 2016 yıllarında işlenen iki cinayetin firari hükümlülerinin yakalanması için çalışma yaptı. Araştırmalar sonucu M.C.B. ve O.Ç, dün saklandıkları adreslerde yakalandı. 2015 yılında Ankara'da işlediği 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.B. ve 2016 yılında Ankara'da işlediği 'kasten öldürme ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.