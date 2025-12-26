Haberler

Ankara Valiliği: İl Genelinde Yapılan Çalışmalarda Bin 93 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, 19-25 Aralık tarihlerinde yapılan operasyonlarda toplam 1093 aranan kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında uzun süreli hapis cezası bulunanlar da yer alıyor.

(ANKARA) - Ankara Valiliği,  İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19–25 Aralık günleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 93 aranan şahsın yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 19-25 Aralık günleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 93 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 10 kişi, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 39 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 367 kişi ile ifadeye yönelik aranan 671 kişi yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular