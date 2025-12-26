Ankara Valiliği: İl Genelinde Yapılan Çalışmalarda Bin 93 Kişi Yakalandı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19–25 Aralık günleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 93 aranan şahsın yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 19-25 Aralık günleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 93 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 10 kişi, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 39 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 367 kişi ile ifadeye yönelik aranan 671 kişi yer aldı.