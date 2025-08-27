Ankara'da Araç Sürücüsünü Darbeden 4 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüpheli, 'kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma' ile 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüpheli "kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler Burak D, İbrahim K, Musa Ali B. ve Azat T, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.