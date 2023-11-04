Ankara'da araç satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Ankara'da araç satışı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Olay, araç satışıyla ilgili anlaşmazlık sonucu gerçekleşti.

Ankara'da araç satışı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 Kasım'da saat 01.30 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri; silahlı kavga sonucu M.P. İsimli şahsın yaralandığını tespit etti. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan M.P.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili araştırmalara başlayan ekipler, olayın şüphelilerinin R.K., F.K., Ö.A. ve M.A. olduğunu belirledi. Olayın, M.P.'den araç satın alan şüphelilerin, aracı geri vermek istemeleri, M.P.'nin ise sattığı fiyatın altında bir fiyata geri alacağını söylemesi üzerine çıkan tartışma sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Olaydan hemen sonra yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan aramalar sonucunda 4 adet tezkeresiz tüfek, 24 adet dolu kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet 9mm fişek ele geçirildiği öğrenildi. Yapılan adli işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ve Ö.A. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheliler F.K. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA