Ankara'da araç içinde 23 geyik boynuzu ele geçirildi - Haberler

Ankara'da araç içinde 23 geyik boynuzu ele geçirildi
AA - Taner Demir - Güncel
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 23 geyik boynuzu ele geçirildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 23 geyik boynuzu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesinde şüphe üzerinde bir araçta yapılan aramada, 23 geyik boynuzu bulundu.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ayrıca, Sarıçalı Dağı Milli Parklar Müdürlüğünce cezai işlem uygulandı.
AA / Taner Demir - Güncel