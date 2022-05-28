Ankara'da araç içinde 23 geyik boynuzu ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da araç içinde 23 geyik boynuzu ele geçirildi

AA - Taner Demir - Güncel
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Ankara'da araç içinde 23 geyik boynuzu ele geçirildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 23 geyik boynuzu ele geçirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 23 geyik boynuzu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesinde şüphe üzerinde bir araçta yapılan aramada, 23 geyik boynuzu bulundu.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ayrıca, Sarıçalı Dağı Milli Parklar Müdürlüğünce cezai işlem uygulandı.

AA / Taner Demir - Güncel

Jandarma Nallıhan Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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