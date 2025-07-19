Ankara'da Apartman Yöneticisi Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

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Etimesgut'ta bir apartman yöneticisi, komşusunun bıçaklı saldırısı sonucu öldü. Saldırgan gözaltına alındı. Taraflar arasında uzun süredir aidat anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu iddia ediliyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartman yöneticisi, komşusunun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Çavuş Apartmanı'nda yönetici olan M.D. ile apartman sakini S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, apartman yöneticisi M.D'ye bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede M.D'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, S.D. ise gözaltına alındı.

Apartman sakinleri ve yöneticinin yakınları, M.D'nin aidatlarını ödememesi nedeniyle taraflar arasında uzun süredir husumet bulunduğunu, tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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