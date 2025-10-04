Haberler

Ankara'da Apartman Dairesinde Yangın

Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1491 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
