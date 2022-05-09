Ankara'da Anneler Günü'nde annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Ankara'da Anneler Günü'nde annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Ankara'da Anneler Günü'nde annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Anneler Günü'nde annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Anneler Günü'nde annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki A.Y. babasından yaklaşık 2,5 yıl önce boşanan ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık bulunan annesi G.S. (38) ile bir araya geldi.

Anneler Günü dolayısıyla bir araya geldiği belirtilen anne ve oğul, buluştukları mekanda bir süre konuştuktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. A.Y, annesini 5 yerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerne olay yerine gelen ambulansla Gazi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan G.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.Y, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Anneler Günü, Pursaklar, Ankara, Güncel, Haberler

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